Стрелок открыл "охоту" на обитателей новгородской конюшни, пострадали три лошади

Три лошади пострадали от рук неизвестного стрелка в Новгородской области. Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Об этом рассказали в сообществе "Свободный информационный портал Великий Новгород".

Под Новгородом стрелок ранил трёх домашних лошадей. Видео © VK / Свободный Информационный Портал Великий Новгород

Как рассказала владелица местной конюшни, на её лошадей в апреле начал охоту неизвестный стрелок. Тогда он ранил двух взрослых кобыл, а в мае выстрелил в морду пони. По её словам, многие из подстреленных животных после нападения неделями отказывались от пищи, у некоторых из них образовывались гнойники на месте ран. Кроме того, женщина отметила, что самостоятельно пули вытащить невозможно, так как они проникают до пяти сантиметров в глубину.

"Первые выстрелы были зафиксированы 07.04.24, лошади в этот момент находились на поле неподалёку от конюшни. У кобылы Герды мною было выявлено пулевое отверстие в области шеи, у головы. У кобылы Алисы — пулевое ранение в области трахеи. Все выстрелы сделаны, предположительно, из охотничьего ружья, возможно, из пневматики", — рассказала хозяйка животных.

Уточняется, что по данному факту прокуратура начала проверку. В ведомстве дадут оценку достаточности и полноты мероприятий, проведённых правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).