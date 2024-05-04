Спецназ открыл огонь по футболистам и фанатам, пытавшимся линчевать судью на матче

Инцидент произошёл в парагвайском городе Гуарамбаре во время матча в рамках четвёртой лиги Парагвая. Команда "29 сентября" играла в гостях у команды "25 сентября". Полиция начала стрелять по футболистам и болельщикам гостевой команды, выбежавшим на поле, чтобы не дать им растерзать судью.

Спецназ открыл огонь по футболистам в Парагвае. Видео © X / Raul Bogarin

Недовольство игроков гостевой команды арбитром связано с тем, что тот дал финальный свисток раньше времени. По крайней мере, им так показалось. По всей видимости, на кон в этом матче было поставлено многое, поскольку футболисты и болельщики команды "29 сентября" начали проявлять агрессию в сторону судьи, который был вынужден бегством спасаться от разъярённых спортсменов и фанатов. Сотрудникам полиции, дежурящим во время игры, пришлось останавливать беспорядок, прибегнув к использованию резиновых пуль.

В результате потасовки два болельщика гостей были отправлены в больницу с ранениями средней степени тяжести. Судье удалось избежать последствий своего спорного решения, укрывшись в подтрибунном помещении. Полиция Гуарамбаре сообщает, что нападавшие обвиняются в покушении на убийство арбитра.