Настоящие заморозки: Коломна, Пенза и Тамбов установили новые рекорды по температуре 4 мая
Синоптик Леус: Коломна побила рекорд по минимальной суточной температуре 4 мая
Коломна обновила исторический рекорд по минимальной суточной температуре воздуха. За всю историю наблюдений 4 мая не был таким холодным в этом городе, сообщил в личном телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Коломне обновлён морозный рекорд! В заключение разговоров о прошедших заморозках — минувшей ночью в подмосковной Коломне обновлён суточный рекорд минимальной температуры воздуха, ещё никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этом городе 4 мая не был таким холодным — минимум сегодняшнего дня составил -3,6°, что на 0,5° ниже, чем было в этот день 55 лет назад", — говорится в публикации синоптика.
Похожими достижениями могут похвастаться и другие российские города. Так, сегодня обновился суточный рекорд холода в Пензе: температура там достигла -3,4 градуса, предыдущий показатель — 2,3 градуса ниже нуля в 1995 году. Ещё более впечатляющее достижение у Тамбова: -5,8 градуса против -2,6 в 1999 году. Леус отметил, что центр Тамбовской области обновляет рекордный минимум уже второй день кряду.
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