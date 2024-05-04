Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 12:13

Настоящие заморозки: Коломна, Пенза и Тамбов установили новые рекорды по температуре 4 мая

Синоптик Леус: Коломна побила рекорд по минимальной суточной температуре 4 мая

Коломна обновила исторический рекорд по минимальной суточной температуре воздуха. За всю историю наблюдений 4 мая не был таким холодным в этом городе, сообщил в личном телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Коломне обновлён морозный рекорд! В заключение разговоров о прошедших заморозках — минувшей ночью в подмосковной Коломне обновлён суточный рекорд минимальной температуры воздуха, ещё никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этом городе 4 мая не был таким холодным — минимум сегодняшнего дня составил -3,6°, что на 0,5° ниже, чем было в этот день 55 лет назад", — говорится в публикации синоптика.

Похожими достижениями могут похвастаться и другие российские города. Так, сегодня обновился суточный рекорд холода в Пензе: температура там достигла -3,4 градуса, предыдущий показатель — 2,3 градуса ниже нуля в 1995 году. Ещё более впечатляющее достижение у Тамбова: -5,8 градуса против -2,6 в 1999 году. Леус отметил, что центр Тамбовской области обновляет рекордный минимум уже второй день кряду.

Стало известно, какая погода будет в Москве на Пасху
Стало известно, какая погода будет в Москве на Пасху

Май в этом году вообще умеет удивлять: ранее Life.ru рассказывал о том, что на Урале, нисколько не смущаясь датой в календаре, воцарилась самая настоящая зима. На дорогах в Свердловской области образовалась гололедица, повсюду лежат сугробы, а местные жители публикуют в соцсетях видео с такими обильными снегопадами, что их можно назвать редкостью даже по меркам января.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Московская область
  • Тамбовская область
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров