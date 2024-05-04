Все грабили, а я помогал: В Тернопольском облсовете прозвучало признание об Украине

Все президенты Украины разворовывали страну. Такое заявление сделал замглавы Тернопольского областного совета Василий Деревляный, отметив, что активно в этом участвовал, отрывок телеэфира с его признаниями уже завирусился в Сети.

Замглавы Тернопольского облсовета заявил, что помогал каждому президенту Украины грабить страну. Видео © Telegram / "Политика страны"

"Я знаю всех президентов с самой независимости Украины. Я знаю, кто и сколько отрезал, воровал, грабил и так далее. Грабили на территории Тернопольщины, где у нас были аэродромы большие. <...> Всё разворовывали, я принимал в этом участие", — заявил украинский чиновник.