Все грабили, а я помогал: В Тернопольском облсовете прозвучало признание об Украине
Замглавы Тернопольского облсовета: Все президенты Украины грабили страну
Все президенты Украины разворовывали страну. Такое заявление сделал замглавы Тернопольского областного совета Василий Деревляный, отметив, что активно в этом участвовал, отрывок телеэфира с его признаниями уже завирусился в Сети.
Замглавы Тернопольского облсовета заявил, что помогал каждому президенту Украины грабить страну. Видео © Telegram / "Политика страны"
"Я знаю всех президентов с самой независимости Украины. Я знаю, кто и сколько отрезал, воровал, грабил и так далее. Грабили на территории Тернопольщины, где у нас были аэродромы большие. <...> Всё разворовывали, я принимал в этом участие", — заявил украинский чиновник.
Ранее аналогичное утверждение сделал и глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, абсолютно каждый президент Незалежной во время своего правления грабил свою страну и народ. Он добавил, что украинские руководители подмяли под себя все ресурсы на пару с олигархами.
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