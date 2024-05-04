ВС РФ за неделю поразили 2 HIMARS, 2 С-300ПТ с РЛС и эшелон с техникой НАТО
За неделю ВС РФ уничтожили 5 боевых машин и эшелон с техникой НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
За неделю силами Вооружённых сил России были уничтожены две американские боевые машины HIMARS, две установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства. Об этом информирует Минобороны РФ.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, был поражён склад топлива для военной техники ВСУ, а также уничтожен эшелон с вооружением и техникой западного производства, поставляемый странами НАТО для украинских солдат.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли до 745 солдат под ударами российской группировки "Восток". Помимо этого, был нанесён удар по вражескому складу с боеприпасами и по двум станциям РЭБ.