ВС РФ за неделю поразили 2 HIMARS, 2 С-300ПТ с РЛС и эшелон с техникой НАТО

За неделю силами Вооружённых сил России были уничтожены две американские боевые машины HIMARS, две установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства. Об этом информирует Минобороны РФ.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, был поражён склад топлива для военной техники ВСУ, а также уничтожен эшелон с вооружением и техникой западного производства, поставляемый странами НАТО для украинских солдат.