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4 мая, 12:38

ВС РФ за неделю поразили 2 HIMARS, 2 С-300ПТ с РЛС и эшелон с техникой НАТО

За неделю ВС РФ уничтожили 5 боевых машин и эшелон с техникой НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

За неделю ВС РФ уничтожили 5 боевых машин и эшелон с техникой НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

За неделю силами Вооружённых сил России были уничтожены две американские боевые машины HIMARS, две установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства. Об этом информирует Минобороны РФ.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, был поражён склад топлива для военной техники ВСУ, а также уничтожен эшелон с вооружением и техникой западного производства, поставляемый странами НАТО для украинских солдат.

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Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли до 745 солдат под ударами российской группировки "Восток". Помимо этого, был нанесён удар по вражескому складу с боеприпасами и по двум станциям РЭБ.

Евгения Мосс
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