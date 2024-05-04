ВСУ за неделю потеряли до 745 солдат под ударами российской группировки "Восток"
ВС РФ за неделю уничтожили до 745 бойцов ВСУ. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Группировка российских войск "Восток" за неделю уничтожила до 745 военных ВСУ, а также нанесла удар по вражескому складу с боеприпасами и по двум станциям РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", а также полевой склад боеприпасов", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, группировка войск "Центр" ВС РФ за сутки нанесла огневое поражение свыше 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии.