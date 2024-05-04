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ВСУ за неделю потеряли до 745 солдат под ударами российской группировки "Восток"

4 мая, 11:58
ВС РФ за неделю уничтожили до 745 бойцов ВСУ. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВС РФ за неделю уничтожили до 745 бойцов ВСУ. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Группировка российских войск "Восток" за неделю уничтожила до 745 военных ВСУ, а также нанесла удар по вражескому складу с боеприпасами и по двум станциям РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", а также полевой склад боеприпасов", — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, группировка войск "Центр" ВС РФ за сутки нанесла огневое поражение свыше 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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