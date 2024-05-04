Благодатный огонь из храма Гроба Господня уже везут в Россию

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и держит путь в аэропорт Бен-Гурион, откуда доставит святыню в Россию.

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь для России. Видео © Фонд Андрея Первозванного

"Делегация ФАП получила Благодатный огонь в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву", — рассказали в фонде, предоставив соответствующее видео.

В аэропорту Внуково христианскую святыню встретят представители различных епархий, чтобы отвезти частицы огня в разные уголки России. Благодатный огонь доставят и на главное пасхальное богослужение — в храм Христа Спасителя, а также в Богоявленский Елоховский собор, в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.