Благодатный огонь из храма Гроба Господня уже везут в Россию
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь для России
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции получила Благодатный огонь у храма Гроба Господня в Иерусалиме и держит путь в аэропорт Бен-Гурион, откуда доставит святыню в Россию.
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь для России. Видео © Фонд Андрея Первозванного
"Делегация ФАП получила Благодатный огонь в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву", — рассказали в фонде, предоставив соответствующее видео.
В аэропорту Внуково христианскую святыню встретят представители различных епархий, чтобы отвезти частицы огня в разные уголки России. Благодатный огонь доставят и на главное пасхальное богослужение — в храм Христа Спасителя, а также в Богоявленский Елоховский собор, в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Как уже писал Life.ru, Благодатный огонь сошёл накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме. Каждый год лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира на православную Пасху. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью.