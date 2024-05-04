Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Обложка © X / BelarusMFA
Благодатный огонь сошёл накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме, где располагалось место погребения Иисуса Христа.
В Москву святыня прибудет к полуночи. Каждый год лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира на православную Пасху. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью.
В ожидании схождения Благодатного огня на территории Старого города в Иерусалиме были усилены меры безопасности. К Пасхе его привезут в Москву специальным рейсом. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, как правильно провести день перед Пасхой. Суббота является днём молчания и скорби, так как в этот день Господь лежал во гробе. По словам священника, сегодня следует избегать развлечений и побольше молиться.