Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Москву святыня прибудет к полуночи. Каждый год лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира на православную Пасху. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью.