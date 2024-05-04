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4 мая, 11:42

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Обложка © X / BelarusMFA

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Обложка © X / BelarusMFA

Благодатный огонь сошёл накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме, где располагалось место погребения Иисуса Христа.

В Москву святыня прибудет к полуночи. Каждый год лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира на православную Пасху. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью.

Священник развеял главный миф о Благодатном огне
Священник развеял главный миф о Благодатном огне

В ожидании схождения Благодатного огня на территории Старого города в Иерусалиме были усилены меры безопасности. К Пасхе его привезут в Москву специальным рейсом. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, как правильно провести день перед Пасхой. Суббота является днём молчания и скорби, так как в этот день Господь лежал во гробе. По словам священника, сегодня следует избегать развлечений и побольше молиться.

Александра Мышляева
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