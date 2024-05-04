Оркестровая яма Михайловского театра стала "бассейном" из-за прорыва трубы, спектакли отменили Михайловский театр в Петербурге отменил спектакли на 4 мая из-за прорыва трубы 4 мая, 12:41 В Михайловском театре произошёл значительный прорыв трубы. Видео © Telegram / Михайловский театр

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге затопило оркестровую яму в результате прорыва трубы. Назначенные на сегодня спектакли были отменены. Об этом сообщили в самом учреждении и поделились кадрами потопа.

В Михайловском театре произошёл значительный прорыв трубы. Видео © Telegram / Михайловский театр

"Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем всё, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли "Баядерка" в 13:00 и 18:00 отменены", — говорится в тексте.

Также в театре заверили, что деньги за отменённые постановки будут возвращены зрителям автоматически на тот банковский счёт, с которого была совершена оплата. Причины ЧП и сроки устранения последствий не называются. Судя по кадрам, оркестровая яма практически "утонула". Вода заливает её из отверстий в сцене и уже топит прилегающий к ней коридор.

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Авторы Татьяна Миссуми