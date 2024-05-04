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4 мая, 13:27

38 проституток задержаны после облавы на бордель, работавший под видом клуба в Москве

38 предполагаемых проституток задержали в ночном клубе в Москве

38 предполагаемых проституток задержали в одном из московских ночных клубов. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня ночью правоохранители устроили облаву на заведение Aurora на Петровке. О том, что клуб промышляет проституцией, полицейские узнали по наводке. Изначально бар позиционировал себя как клуб премиум-класса. На официальном сайте ресторана размещены анонсы со стриптиз-шоу. Кроме того, там можно заказать отдельный, приватный танец.

В ходе рейда задержали 38 полуголых девушек. Их всех доставили в отдел, им грозит штраф за занятие проституцией. Администрацию заведения сейчас проверяют.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге боец ММА попытался через окно сбежать от спецназа. Он неоднократно был судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. В этот раз в адрес спортсмена поступили обвинения от 20-летней девушки, которую тот принуждал к занятию проституцией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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