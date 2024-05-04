38 проституток задержаны после облавы на бордель, работавший под видом клуба в Москве

38 предполагаемых проституток задержали в одном из московских ночных клубов. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня ночью правоохранители устроили облаву на заведение Aurora на Петровке. О том, что клуб промышляет проституцией, полицейские узнали по наводке. Изначально бар позиционировал себя как клуб премиум-класса. На официальном сайте ресторана размещены анонсы со стриптиз-шоу. Кроме того, там можно заказать отдельный, приватный танец.

В ходе рейда задержали 38 полуголых девушек. Их всех доставили в отдел, им грозит штраф за занятие проституцией. Администрацию заведения сейчас проверяют.