38 проституток задержаны после облавы на бордель, работавший под видом клуба в Москве
38 предполагаемых проституток задержали в ночном клубе в Москве
38 предполагаемых проституток задержали в одном из московских ночных клубов. Об этом сообщает SHOT.
Сегодня ночью правоохранители устроили облаву на заведение Aurora на Петровке. О том, что клуб промышляет проституцией, полицейские узнали по наводке. Изначально бар позиционировал себя как клуб премиум-класса. На официальном сайте ресторана размещены анонсы со стриптиз-шоу. Кроме того, там можно заказать отдельный, приватный танец.
В ходе рейда задержали 38 полуголых девушек. Их всех доставили в отдел, им грозит штраф за занятие проституцией. Администрацию заведения сейчас проверяют.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге боец ММА попытался через окно сбежать от спецназа. Он неоднократно был судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. В этот раз в адрес спортсмена поступили обвинения от 20-летней девушки, которую тот принуждал к занятию проституцией.
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