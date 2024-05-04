Тело пропавшей в Ленобласти девушки нашли в ванной с пакетом на голове

Жуткая история произошла в городе Мурино Ленинградской области. Хозяин нашёл тело пропавшей квартирантки в ванной с пакетом на голове. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

32-летняя Ирина взяла в аренду однокомнатную квартиру на улице Новой в середине апреля. Больше двух недель от неё не было никаких сообщений. Муж хозяйки квартиры решил разведать обстановку и отправился к арендатору, прихватив свои ключи. Внутри царили чистота и порядок: постель застелена, чистая посуда в шкафах, только на спинке стула висела клетчатая рубашка.

А вот в ванне перед его глазами и предстала жуткая картина — мёртвая девушка с пакетом на голове. Мужчина в ужасе позвонил в полицию. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в истории, но, по предварительной версии, криминала в ней нет. Следователи склоняются к тому, что это может быть самоубийство.