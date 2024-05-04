Тело пропавшей в Ленобласти девушки нашли в ванной с пакетом на голове
Жуткая история произошла в городе Мурино Ленинградской области. Хозяин нашёл тело пропавшей квартирантки в ванной с пакетом на голове. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
32-летняя Ирина взяла в аренду однокомнатную квартиру на улице Новой в середине апреля. Больше двух недель от неё не было никаких сообщений. Муж хозяйки квартиры решил разведать обстановку и отправился к арендатору, прихватив свои ключи. Внутри царили чистота и порядок: постель застелена, чистая посуда в шкафах, только на спинке стула висела клетчатая рубашка.
А вот в ванне перед его глазами и предстала жуткая картина — мёртвая девушка с пакетом на голове. Мужчина в ужасе позвонил в полицию. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в истории, но, по предварительной версии, криминала в ней нет. Следователи склоняются к тому, что это может быть самоубийство.
Ранее в Томске директор лицея получила тюремный срок за доведение 15-летней девочки до самоубийства. Началось всё с конфликта со сверстницами, после которого лицеистка была вызвана в кабинет директора, где состоялась беседа на повышенных тонах с родительницей одной из девушек, участвовавших в ссоре.
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