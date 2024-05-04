В Москве арестовали лидера запрещённой китайской секты "Фалуньгун"*

Тушинский районный суд города Москвы принял решение удовлетворить ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу Натальи Миненковой, которая является лидером секты "Фалуньгун"* и состоит в Ассоциации "Фалунь дафа"*. Она будет арестована до 27 июня.

Лидер секты "Фалуньгун"* задержана в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Миненкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности в соответствии с законодательством РФ)", — сказано в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным следствия, Миненкова делала шаги на пути к развитию дела организаций, признанных нежелательными на территории России. Она была организатором, разработчиком и исполнителем некоторых мероприятий, направленных на продолжение деятельности запрещённых в РФ организаций, занималась популяризацией идей китайской секты, использовала различные конспиративные уловки для общения с другими адептами.

Движение "Фалуньгун"* имеет китайские корни, оно основано в 1992 году. С увеличением числа последователей секта приобретала всё более радикальные оттенки, а затем начала организовывать массовые протесты в Китае, где на данный момент она полностью запрещена. Люди, которые становятся адептами организации, поначалу упражняются в китайской гимнастике, но затем их заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.

О задержании лидера и членов тоталитарной секты "Фалуньгун"* в Москве стало известно накануне днём. Силовики провели обыски в пяти квартирах, где проживали подозреваемые. Один из желающих стать полноправным членом секты заявил правоохранителям, что никакой противоправной деятельностью участники не занимаются, а "просто делают упражнения, и всё".