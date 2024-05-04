"Долго и тяжело перевариваются": Сколько пасхальных яиц можно съесть за день — советы диетолога
Диетолог Денисенко: В день можно съедать не больше 2—3 пасхальных яиц
В день можно съедать не больше 2-3 пасхальных яиц. Обложка © Freepik
Один из главных праздников для православных — Светлая Пасха. А один из главных символов этого церковного торжества — украшенные яйца. Это первая пища после суток, которые истинно верующие проводят в голоде. Сколько их можно съесть, чтобы не навредить организму и вместо приятной радости не испытывать дискомфорт и неприятные ощущения, рассказала диетолог Людмила Денисенко.
По её словам, накануне Пасхи врачи рекомендуют питаться небольшими порциями, не переедать, но и не голодать, чтобы в бодрости и радости встретить сам праздник. А после службы можно и нужно съесть одно яйцо, небольшой кусочек кулича и выпить буквально глоток кагора.
"Всем рекомендую и советую не варить яйца вкрутую. Крутые тяжело и долго перевариваются. А если съесть несколько за один раз, то можно спровоцировать воспаление желудка или кишечника, непривычных пока к тяжёлой пище. Поэтому не стоит варить пасхальные яйца дольше 5 минут (6 — если крупные)", — рекомендует диетолог в беседе с kp.ru.
Такие яйца будут храниться меньше — не дольше трёх дней в холодильнике. Но и этого достаточно, чтобы отметить праздник и успеть обменяться ими с родственниками и друзьями. И главное помнить, что яйца присутствуют и в выпечке, том же куличе. Поэтому за день не рекомендуется есть больше двух, максимум трёх штук, заключила Денисенко.
Ранее россиянам рассказали, сколько кулича можно съесть за день без вреда для желудка. После длительного поста пищеварительная система не готова к резким переменам в рационе, а пасхальные блюда очень калорийны. Их избыток может привести к вздутию живота, метеоризму и расстройству пищеварения даже у тех, кто поста не придерживался.