"Долго и тяжело перевариваются": Сколько пасхальных яиц можно съесть за день — советы диетолога

Один из главных праздников для православных — Светлая Пасха. А один из главных символов этого церковного торжества — украшенные яйца. Это первая пища после суток, которые истинно верующие проводят в голоде. Сколько их можно съесть, чтобы не навредить организму и вместо приятной радости не испытывать дискомфорт и неприятные ощущения, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

По её словам, накануне Пасхи врачи рекомендуют питаться небольшими порциями, не переедать, но и не голодать, чтобы в бодрости и радости встретить сам праздник. А после службы можно и нужно съесть одно яйцо, небольшой кусочек кулича и выпить буквально глоток кагора.

"Всем рекомендую и советую не варить яйца вкрутую. Крутые тяжело и долго перевариваются. А если съесть несколько за один раз, то можно спровоцировать воспаление желудка или кишечника, непривычных пока к тяжёлой пище. Поэтому не стоит варить пасхальные яйца дольше 5 минут (6 — если крупные)", — рекомендует диетолог в беседе с kp.ru.

Такие яйца будут храниться меньше — не дольше трёх дней в холодильнике. Но и этого достаточно, чтобы отметить праздник и успеть обменяться ими с родственниками и друзьями. И главное помнить, что яйца присутствуют и в выпечке, том же куличе. Поэтому за день не рекомендуется есть больше двух, максимум трёх штук, заключила Денисенко.