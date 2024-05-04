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4 мая, 19:15

"Долго и тяжело перевариваются": Сколько пасхальных яиц можно съесть за день — советы диетолога

Диетолог Денисенко: В день можно съедать не больше 2—3 пасхальных яиц

В день можно съедать не больше 2-3 пасхальных яиц. Обложка © Freepik

В день можно съедать не больше 2-3 пасхальных яиц. Обложка © Freepik

Один из главных праздников для православных — Светлая Пасха. А один из главных символов этого церковного торжества — украшенные яйца. Это первая пища после суток, которые истинно верующие проводят в голоде. Сколько их можно съесть, чтобы не навредить организму и вместо приятной радости не испытывать дискомфорт и неприятные ощущения, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

По её словам, накануне Пасхи врачи рекомендуют питаться небольшими порциями, не переедать, но и не голодать, чтобы в бодрости и радости встретить сам праздник. А после службы можно и нужно съесть одно яйцо, небольшой кусочек кулича и выпить буквально глоток кагора.

"Всем рекомендую и советую не варить яйца вкрутую. Крутые тяжело и долго перевариваются. А если съесть несколько за один раз, то можно спровоцировать воспаление желудка или кишечника, непривычных пока к тяжёлой пище. Поэтому не стоит варить пасхальные яйца дольше 5 минут (6 — если крупные)", — рекомендует диетолог в беседе с kp.ru.

Такие яйца будут храниться меньше — не дольше трёх дней в холодильнике. Но и этого достаточно, чтобы отметить праздник и успеть обменяться ими с родственниками и друзьями. И главное помнить, что яйца присутствуют и в выпечке, том же куличе. Поэтому за день не рекомендуется есть больше двух, максимум трёх штук, заключила Денисенко.

5 рецептов самых необычных куличей и 4 правила, как пережить Пасху без обжорства
5 рецептов самых необычных куличей и 4 правила, как пережить Пасху без обжорства

Ранее россиянам рассказали, сколько кулича можно съесть за день без вреда для желудка. После длительного поста пищеварительная система не готова к резким переменам в рационе, а пасхальные блюда очень калорийны. Их избыток может привести к вздутию живота, метеоризму и расстройству пищеварения даже у тех, кто поста не придерживался.

Евгения Мосс
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