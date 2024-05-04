5 рецептов самых необычных куличей и 4 правила, как пережить Пасху без обжорства

Весна пришла, а это значит, что наступает время пасхальных приготовлений. Кулич — это символическое блюдо, которое неизменно украшает стол во время Пасхи. В день Светлого Христова Воскресения, 5 мая, важно не только праздновать и дегустировать традиционные лакомства, но и не забывать следить за здоровьем. Ведь резкое обжорство после Великого поста может негативно сказаться на вашем организме.

Если в этот прекрасный субботний день вы собираетесь испечь пасхальный кулич, но не хотите делать это "как все", то Life.ru идёт на помощь! Вместе с бренд-шефом "Кухни на районе" Максимом Кузнецовым разбираем пять самых необычных рецептов пасхального кулича. А потом поделимся советами, как пережить этот день так, чтобы мучное в огромных количествах не сыграло с вами злую шутку.

1. Классический пасхальный кулич

Пошаговый рецепт классического пасхального кулича. Фото © Life.ru

Ингредиенты

500 г муки

200 мл молока

200 г сахара

150 г сливочного масла

25 г дрожжей

3 яйца

Для глазури: 1 чашка сахарной пудры

2–3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

Приготовление пасхального кулича

Растворите дрожжи в тёплом молоке. Смешайте муку, сахар, растопленное масло, яйца и дрожжевую смесь. Выложите тесто в формы для выпечки, накройте полотенцем и оставьте подниматься в тёплом месте на 1–1,5 часа. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки. Дайте куличу остыть перед нанесением глазури. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком до получения густой консистенции. Нанесите глазурь и подождите, пока она застынет.

2. Шоколадный кулич — редкий и вкусный рецепт

Пасха 5 мая и вкусные куличи "не как у всех": рецепт шоколадного кулича. Фото © Life.ru

Ингредиенты

300 г муки

200 мл молока

150 г сахара

100 г шоколадных чипсов

50 г какао-порошка

50 г сливочного масла

25 г дрожжей

3 яйца

Шоколадный пасхальный кулич: Приготовление

Растворите дрожжи в тёплом молоке. Смешайте муку, какао-порошок, сахар, растопленное масло, яйца и дрожжевую смесь. Добавьте шоколадные капельки или чипсы. Выложите тесто в формы для выпечки, накройте полотенцем и оставьте подниматься в тёплом месте на 1–1,5 часа. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки.

3. Кулич с изюмом и гранолой

Самый вкусный рецепт пасхального кулича с изюмом и гранолой. Фото © Life.ru

Ингредиенты

500 г муки

200 мл тёплого молока

100 г сахара

100 г изюма

100 г гранолы

100 г сливочного масла

2 яйца

1 пакетик сухих дрожжей

цедра 1 апельсина

щепотка соли

Для глазури: 100 г сахарной пудры

1–2 столовые ложки воды

измельчённые орехи (по желанию)

Пошаговый рецепт пасхального кулича с изюмом

Растворите дрожжи в тёплом молоке, добавьте 1 столовую ложку сахара и дайте постоять в тёплом месте до появления пузырьков. В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, цедру апельсина и соль. Добавьте растопленное сливочное масло, яйца и растворённые дрожжи с молоком. Хорошо размешайте тесто. Накройте полотенцем и оставьте подниматься в тёплом месте на 1–1,5 часа. Добавьте изюм и гранолу к тесту, перемешайте. Выложите тесто в форму для кулича, смазанную маслом и посыпанную мукой, и оставьте подниматься ещё на 30–40 минут. Выпекайте кулич в разогретой до 180 градусов духовке около 40–45 минут или до золотистого цвета. Дайте куличу остыть перед нанесением глазури.

Для приготовления глазури: Смешайте сахарную пудру с водой до получения консистенции глазури. Покройте кулич глазурью и посыпьте измельчёнными орехами.

4. Кулич с лимонным кремом

Простой рецепт пасхального кулича с лимонным кремом: в домашних условиях сможет сделать каждый. Фото © Life.ru

Ингредиенты

500 г муки

200 мл молока

100 г сахара

100 г сливочного масла

2 яйца

10 г сухих дрожжей

щепотка соли

1 ч.л. ванильного экстракта

цедра 1 лимона

200 г масла

200 г сахара

3 яйца

сок и цедра 2 лимонов

Вкусный и простой рецепт пасхального кулича с лимоном: пошаговый рецепт

Растопите масло в молоке до комнатной температуры. В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи, соль, ванильный экстракт и цедру лимона. Добавьте яйца и молоко с маслом. Замесите тесто. Выложите тесто на стол и вымешивайте до появления эластичности. Оставьте тесто под плёнкой или полотенцем на 1–1,5 часа для подъёма. Выложите тесто в форму для кулича и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40–50 минут. После выпечки кулича оставьте его остыть. Нанесите лимонный крем сверху кулича. При желании украсьте кулич свежими ломтиками лимона или цедрой.

5. "Львовский сырник"

Самое то на Пасху: кулич "Львовский сырник". Фото © Life.ru

Ингредиенты

1,5 кг творога

2 г соли

300 г сахара

328 г меланжа

27 г лимонной цедры

70 г кукурузного крахмала

200 г сметаны 30%

150 г сливочного масла

Приготовление

В большой миске соедините творог, соль, сахар, меланж, цедру лимона, кукурузный крахмал, сметану и сливочное масло. Тщательно взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной массы. Вылейте 1 кг получившегося теста в форму для выпечки. Разогрейте конвектомат до 160 градусов, установите режим "Жар + пар". Выпекайте сырник при указанных условиях в течение 30 минут.

Как не подставить свой организм после поста

Как правильно есть куличи, чтобы после Великого поста организм не дал сбой? Фото © Life.ru

После долгого Великого поста ваш желудок, конечно, будет чувствительнее, чем обычно. Вот как можно минимизировать риск возникновения проблем с пищеварением во время Пасхи, когда вокруг так много вкусных куличей и всё хочется попробовать: Начните с малого. Ваши первые приёмы пищи после Великого поста должны быть лёгкими. Например, небольшая порция супа или салата. Это поможет желудку постепенно привыкнуть к перевариванию пищи. Ешьте медленно. Дайте возможность организму адаптироваться к каждому кусочку. Тщательно пережёвывайте куличи. Это не только помогает пищеварению, но и позволяет вам лучше контролировать своё насыщение. Так переесть не получится! Добавьте в рацион ферментированные продукты. Например, кефир или простокваша помогут восстановить микрофлору желудка и улучшить пищеварение​. Пользуемся! Слушайте свой организм. Если вы чувствуете дискомфорт после определённых продуктов, старайтесь избегать их в первые дни после поста. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подходить другому.