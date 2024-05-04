5 рецептов самых необычных куличей и 4 правила, как пережить Пасху без обжорства
Разбираем 5 интересных и, главное, вкусных рецептов, вместе с которыми Пасха будет ну очень вкусной!
Весна пришла, а это значит, что наступает время пасхальных приготовлений. Кулич — это символическое блюдо, которое неизменно украшает стол во время Пасхи. В день Светлого Христова Воскресения, 5 мая, важно не только праздновать и дегустировать традиционные лакомства, но и не забывать следить за здоровьем. Ведь резкое обжорство после Великого поста может негативно сказаться на вашем организме.
Если в этот прекрасный субботний день вы собираетесь испечь пасхальный кулич, но не хотите делать это "как все", то Life.ru идёт на помощь! Вместе с бренд-шефом "Кухни на районе" Максимом Кузнецовым разбираем пять самых необычных рецептов пасхального кулича. А потом поделимся советами, как пережить этот день так, чтобы мучное в огромных количествах не сыграло с вами злую шутку.
1. Классический пасхальный кулич
Пошаговый рецепт классического пасхального кулича. Фото © Life.ru
Ингредиенты
- 500 г муки
- 200 мл молока
- 200 г сахара
- 150 г сливочного масла
- 25 г дрожжей
- 3 яйца
Для глазури:
- 1 чашка сахарной пудры
- 2–3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
Приготовление пасхального кулича
- Растворите дрожжи в тёплом молоке.
- Смешайте муку, сахар, растопленное масло, яйца и дрожжевую смесь.
- Выложите тесто в формы для выпечки, накройте полотенцем и оставьте подниматься в тёплом месте на 1–1,5 часа.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки.
- Дайте куличу остыть перед нанесением глазури.
- Смешайте сахарную пудру с лимонным соком до получения густой консистенции.
- Нанесите глазурь и подождите, пока она застынет.
2. Шоколадный кулич — редкий и вкусный рецепт
Пасха 5 мая и вкусные куличи "не как у всех": рецепт шоколадного кулича. Фото © Life.ru
Ингредиенты
- 300 г муки
- 200 мл молока
- 150 г сахара
- 100 г шоколадных чипсов
- 50 г какао-порошка
- 50 г сливочного масла
- 25 г дрожжей
- 3 яйца
Шоколадный пасхальный кулич: Приготовление
- Растворите дрожжи в тёплом молоке.
- Смешайте муку, какао-порошок, сахар, растопленное масло, яйца и дрожжевую смесь.
- Добавьте шоколадные капельки или чипсы.
- Выложите тесто в формы для выпечки, накройте полотенцем и оставьте подниматься в тёплом месте на 1–1,5 часа.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке до золотистой корочки.
3. Кулич с изюмом и гранолой
Самый вкусный рецепт пасхального кулича с изюмом и гранолой. Фото © Life.ru
Ингредиенты
- 500 г муки
- 200 мл тёплого молока
- 100 г сахара
- 100 г изюма
- 100 г гранолы
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1 пакетик сухих дрожжей
- цедра 1 апельсина
- щепотка соли
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 1–2 столовые ложки воды
- измельчённые орехи (по желанию)
Пошаговый рецепт пасхального кулича с изюмом
- Растворите дрожжи в тёплом молоке, добавьте 1 столовую ложку сахара и дайте постоять в тёплом месте до появления пузырьков.
- В большой миске смешайте муку, оставшийся сахар, цедру апельсина и соль.
- Добавьте растопленное сливочное масло, яйца и растворённые дрожжи с молоком. Хорошо размешайте тесто.
- Накройте полотенцем и оставьте подниматься в тёплом месте на 1–1,5 часа.
- Добавьте изюм и гранолу к тесту, перемешайте.
- Выложите тесто в форму для кулича, смазанную маслом и посыпанную мукой, и оставьте подниматься ещё на 30–40 минут.
- Выпекайте кулич в разогретой до 180 градусов духовке около 40–45 минут или до золотистого цвета.
- Дайте куличу остыть перед нанесением глазури.
Для приготовления глазури:
- Смешайте сахарную пудру с водой до получения консистенции глазури.
- Покройте кулич глазурью и посыпьте измельчёнными орехами.
4. Кулич с лимонным кремом
Простой рецепт пасхального кулича с лимонным кремом: в домашних условиях сможет сделать каждый. Фото © Life.ru
Ингредиенты
- 500 г муки
- 200 мл молока
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 10 г сухих дрожжей
- щепотка соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- цедра 1 лимона
- 200 г масла
- 200 г сахара
- 3 яйца
- сок и цедра 2 лимонов
Вкусный и простой рецепт пасхального кулича с лимоном: пошаговый рецепт
- Растопите масло в молоке до комнатной температуры.
- В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи, соль, ванильный экстракт и цедру лимона.
- Добавьте яйца и молоко с маслом. Замесите тесто.
- Выложите тесто на стол и вымешивайте до появления эластичности.
- Оставьте тесто под плёнкой или полотенцем на 1–1,5 часа для подъёма.
- Выложите тесто в форму для кулича и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40–50 минут.
- После выпечки кулича оставьте его остыть. Нанесите лимонный крем сверху кулича. При желании украсьте кулич свежими ломтиками лимона или цедрой.
5. "Львовский сырник"
Самое то на Пасху: кулич "Львовский сырник". Фото © Life.ru
Ингредиенты
- 1,5 кг творога
- 2 г соли
- 300 г сахара
- 328 г меланжа
- 27 г лимонной цедры
- 70 г кукурузного крахмала
- 200 г сметаны 30%
- 150 г сливочного масла
Приготовление
- В большой миске соедините творог, соль, сахар, меланж, цедру лимона, кукурузный крахмал, сметану и сливочное масло.
- Тщательно взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной массы.
- Вылейте 1 кг получившегося теста в форму для выпечки.
- Разогрейте конвектомат до 160 градусов, установите режим "Жар + пар".
- Выпекайте сырник при указанных условиях в течение 30 минут.
Как не подставить свой организм после поста
Как правильно есть куличи, чтобы после Великого поста организм не дал сбой? Фото © Life.ru
После долгого Великого поста ваш желудок, конечно, будет чувствительнее, чем обычно. Вот как можно минимизировать риск возникновения проблем с пищеварением во время Пасхи, когда вокруг так много вкусных куличей и всё хочется попробовать:
- Начните с малого. Ваши первые приёмы пищи после Великого поста должны быть лёгкими. Например, небольшая порция супа или салата. Это поможет желудку постепенно привыкнуть к перевариванию пищи.
- Ешьте медленно. Дайте возможность организму адаптироваться к каждому кусочку. Тщательно пережёвывайте куличи. Это не только помогает пищеварению, но и позволяет вам лучше контролировать своё насыщение. Так переесть не получится!
- Добавьте в рацион ферментированные продукты. Например, кефир или простокваша помогут восстановить микрофлору желудка и улучшить пищеварение. Пользуемся!
- Слушайте свой организм. Если вы чувствуете дискомфорт после определённых продуктов, старайтесь избегать их в первые дни после поста. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подходить другому.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать проблем с пищеварением и насладиться пасхальными праздниками в полной мере — любые куличи, какие только захотите! Наслаждайтесь вкусом традиционных блюд с умом, не забывайте учитывать потребности вашего организма. С праздниками!
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