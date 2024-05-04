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Уклонистов на Украине будут искать среди студентов и аспирантов, проваливших экзамены

В вузах Украины намерены ввести специальный экзамен, чтобы выявлять уклонистов

4 мая, 14:22
На Украине начнут искать уклонистов среди студентов. Обложка © Freepik / pressfoto

На Украине начнут искать уклонистов среди студентов. Обложка © Freepik / pressfoto

На Украине начнут проводить промежуточные экзамены в вузах, чтобы выявлять студентов и аспирантов, поступивших на обучение, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил заместитель министра образования Незалежной Михаил Винницкий у себя в соцсетях.

"Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учёбу в 2022 году. Сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем", отметил чиновник.

Несдача экзамена станет поводом отчислить учащихся и отправить в военкомат, подчеркнул Винницкий. По его словам, пора покончить с практикой, когда украинцы пытаются откосить от армии через учёбу в вузе.

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Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК), то есть военкоматы на Украине, получат право заочно штрафовать военнообязанных, нарушивших нормы воинского учёта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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