"Токсичный вариант": На Украине "ухилянтов" будут заочно штрафовать и блокировать им счета

Территориальные центры комплектования (ТЦК), то есть военкоматы на Украине, получат право заочно штрафовать военнообязанных, нарушивших нормы воинского учёта. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил депутат Верховной рады Незалежной Андрей Осадчук.

"ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направлять его вам, а если вы не платите, то [военнообязанного ждёт] исполнительная служба и блокирование счетов", — отметил он в выпуске ток-шоу "Украинская правда".

Отметим, что данная норма указана в рассматриваемом украинским парламентом законопроекте об ужесточении воинского учёта и штрафах для уклонистов. Согласно действующему в стране законодательству, создать протокол о привлечении к административной ответственности можно только в присутствии нарушителя. Теперь же ТЦК хотят дать возможность сразу направлять военнообязанным постановление, после чего сотрудники исполнительных служб будут следить за взысканием штрафа.

Как отметил Осадчук, таким способом Правительство Украины будет приближаться к тому "токсичному варианту", против которого выступали многие. Он уточнил, что штрафы во время военного времени в Незалежной вырастут почти в пять раз: до 25,5 тысячи гривен (порядка 60 тысяч рублей) для самих военнообязанных и до 60 тысяч гривен (около 140 тысяч рублей) — для организаций.