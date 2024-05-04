Власти Башкирии объявили карантин в селе Кушнаренково из-за бешенства животных 4 мая, 15:57 В башкирском селе ввели карантин из-за бешенства животных. Обложка © Freepik / wirestock

В башкирском селе Кушнаренково с 2 мая объявлен карантин, так как в одном из частных домохозяйств обнаружено животное, страдающее бешенством. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Власти признали неблагополучной территорию всего посёлка, в связи с чем были введены ограничительные меры. Ветеринары проведут во время подомового обхода вакцинацию животных, в том числе кошек, собак, кур, лошадей, овец и т.д. Въезжать в населённый пункт временно не смогут лица, не проживающие на его территории.

Также запрещено проводить ярмарки и массовые мероприятия со скоплением питомцев и домашнего скота. Кроме того, жители не смогут вывозить и ввозить непривитых животных. О снятии карантина сельчанам сообщат дополнительно.

Ранее Life.ru писал, что сырое мясо может вызвать у домашнего животного псевдобешенство. В том числе речь идёт об отравлении, заболеваниях ЖКТ, анемии и травмах внутренних органов. А если мясо уже было замариновано, то питомец рискует заполучить язву.

Авторы Татьяна Миссуми