"Красивый ремонт — не всегда хорошо": Названы 6 важных фактов при покупке жилья на вторичке

Вторичное жильё всегда имеет свою историю, в которой скрываются особенности самой квартиры, личность собственника и другие нюансы, поэтому при покупке специалисты советуют отнестись внимательно к изучению некоторых аспектов. Об этом рассказала риелтор Анна Русакова. По её словам, ремонт не всегда является важным показателем — иной раз гораздо выгоднее приобрести жильё без него.

"При покупке квартиры с ремонтом нужно взять с собой эксперта, который может увидеть погрешности под косметическим ремонтом, которые не увидишь неопытным глазом, например качество проводки. Также нужно посмотреть на качество и давность ремонта, чтобы не переплатить", — объяснила эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".

Этаж. Желающим приобрести недвижимость на первом или последнем придётся многое проверить. Например, обязательно нужно обследовать подвал — чтобы он был сухим, без запахов, сырости и паразитов. Если это последний этаж, то особое внимание стоит обратить на крышу — протекала ли она, как давно был капремонт. По этому поводу желательно пообщаться с соседями.

Перепланировка. Это не всегда плохо, но в некоторых случаях она может стать серьёзной проблемой для покупателя. Узаконена ли она, посмотреть, где именно была перепланировка, — несущие это стены или нет, есть ли перенос мокрых точек. Если из одной комнаты сделали две или, наоборот, объединили, убрав не несущую стену, то проблем быть не должно.

Ипотечная квартира. Если продавец продаёт ипотечную квартиру, то не всегда она будет доступна. У покупателя должна быть ипотека того же банка, что и у продавца. Есть всего четыре банка, которые выкупают залоги у других.

Занижение стоимости в договоре. Желая избежать большого налога, некоторые собственники продают жильё по меньшей цене, что не всегда может подойти покупателю. В этом нет ничего плохого, но есть нюансы. Если покупатели не уверены, что не решат продать его раньше, чем через пять лет, то рассматривать такой вариант не нужно.

"При продаже жилья, бывшего в собственности менее пяти лет, придётся заплатить налог, а в этом случае он будет гораздо больше — налог придётся заплатить на ту сумму, которая сверх стоимости жилья по документам купли-продажи. То есть, покупая квартиру за 1 500 000 рублей по документам и продавая её за реальную стоимость в 4 000 000 рублей, придётся заплатить налог с 2 500 000 рублей", — пояснила Русакова.

Собственники и прописанные. Нужно выяснить, не банкрот ли собственник, проверить жильё на арест, обратить внимание на родственников, поскольку квартира может быть совместно нажитым имуществом, выяснить, сколько собственников, а также уделить отдельное внимание несовершеннолетним. Важно обратить внимание на количество прописанных и решить вопрос с их выпиской. Сделать это нужно самостоятельно, так как даже при взятии ипотеки банк не проверяет этот факт — для него важна лишь ликвидность.