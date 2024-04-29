В Сочи риелтор оставила клиентов без квартир, умчав в закат на дорогущем Porsche
SHOT: В Сочи риелтор обманула клиентов на 100 млн рублей и купила Porsche
Десятки россиян, желающих купить квартиры в Сочи, оказались жертвами мошенницы. Риелтор обещала своим клиентам подобрать жилплощадь на аукционе не только по низкой цене, но ещё и с видом на море. Никакими квартирами клиентов она так и не обеспечила, зато сама разжилась новым Porsche. Ущерб от её действий может превышать 100 миллионов рублей, пишет SHOT.
Одна из обманутых клиентов по имени Виктория рассказала телеграм-каналу, как в прошлом году решила приобрести себе недвижимость. Рыночная стоимость приглянувшейся ей однокомнатной квартиры составляла порядка 8 миллионов рублей, зато на торгах очень похожую можно было купить вдвое дешевле. Риелтор Анна как раз занималась подобными аукционами — так они с Викторией и познакомились. Вариант нашли на площадке "Русский аукционный дом", где действительно выставляют на торги проблемную недвижимость — туда попадают квартиры, изъятые у банкротов, или жильё тех, кто не смог расплатиться по ипотеке.
Porsche, купленный за счёт обманутых россиян. Фото © SHOT
Тревожный звоночек для Виктории прозвенел достаточно скоро: она заметила, что квартиру ещё несколько лет назад сняли с торгов, но риелтор заверила, что на самом деле полностью имущество обанкротившегося застройщика тогда так и не продали. Покупательница на свою беду поверила этому объяснению и доверила Анне львиную долю необходимой суммы — 3 миллиона. В ответ она получила скриншот, якобы подтверждающий участие в аукционе, и принялась дожидаться итогов торгов, готовясь доплатить остаток и получить ключи от новой квартиры.
Женщина вновь заподозрила неладное, когда ожидаемые сроки вышли, а риелтор продолжала тянуть время. На этот раз Виктория взялась за проверку информации и вышла на два десятка человек, которых уже обманывали по той же схеме — предлагали купить уже проданную кому-то квартиру и подделывали документы. Анна успела обогатиться примерно на 100 миллионов рублей.
Обманутые клиенты обратились в суд, правоохранители начали проверку ситуации. Впрочем, сама мошенница уже оставила Сочи, уехав со своей семьёй в закат на свежекупленном Porsche.
Недавно Life.ru рассказывал о другой мошеннице, обманувшей клиента на огромные деньги и в итоге представшей перед судом. Речь идёт о Любови Амаевой, которая не имеет отношения к риелторству, а занимается другими делами — снимает порчу и изгоняет духов. 27 февраля экстрасенса арестовали после предъявления обвинений в "мошенничестве в особо крупном размере" — она обманула клиентку на 67 миллионов рублей. А 12 апреля ей было отказано в замене ареста на более мягкую форму пресечения, вместо этого срок содержания под стражей продлили до 16 мая.
Shutterstock / FOTODOM