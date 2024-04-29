В Сочи риелтор оставила клиентов без квартир, умчав в закат на дорогущем Porsche

Десятки россиян, желающих купить квартиры в Сочи, оказались жертвами мошенницы. Риелтор обещала своим клиентам подобрать жилплощадь на аукционе не только по низкой цене, но ещё и с видом на море. Никакими квартирами клиентов она так и не обеспечила, зато сама разжилась новым Porsche. Ущерб от её действий может превышать 100 миллионов рублей, пишет SHOT.

Одна из обманутых клиентов по имени Виктория рассказала телеграм-каналу, как в прошлом году решила приобрести себе недвижимость. Рыночная стоимость приглянувшейся ей однокомнатной квартиры составляла порядка 8 миллионов рублей, зато на торгах очень похожую можно было купить вдвое дешевле. Риелтор Анна как раз занималась подобными аукционами — так они с Викторией и познакомились. Вариант нашли на площадке "Русский аукционный дом", где действительно выставляют на торги проблемную недвижимость — туда попадают квартиры, изъятые у банкротов, или жильё тех, кто не смог расплатиться по ипотеке.

Porsche, купленный за счёт обманутых россиян. Фото © SHOT

Тревожный звоночек для Виктории прозвенел достаточно скоро: она заметила, что квартиру ещё несколько лет назад сняли с торгов, но риелтор заверила, что на самом деле полностью имущество обанкротившегося застройщика тогда так и не продали. Покупательница на свою беду поверила этому объяснению и доверила Анне львиную долю необходимой суммы — 3 миллиона. В ответ она получила скриншот, якобы подтверждающий участие в аукционе, и принялась дожидаться итогов торгов, готовясь доплатить остаток и получить ключи от новой квартиры.

Женщина вновь заподозрила неладное, когда ожидаемые сроки вышли, а риелтор продолжала тянуть время. На этот раз Виктория взялась за проверку информации и вышла на два десятка человек, которых уже обманывали по той же схеме — предлагали купить уже проданную кому-то квартиру и подделывали документы. Анна успела обогатиться примерно на 100 миллионов рублей.