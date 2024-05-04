В Одессе повреждён объект инфраструктуры

В Одессе после взрывов сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале пишет полиция Украины.

Последствия взрывов в Одессе. Фото © Telegram / Полиция Украины

"После сегодняшних ударов по Одесской области повреждён объект инфраструктуры, сообщают власти региона", — говорится в сообщении.