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4 мая, 15:27

В Одессе повреждён объект инфраструктуры

В Одессе после взрывов сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале пишет полиция Украины.

Последствия взрывов в Одессе. Фото © Telegram / Полиция Украины

Последствия взрывов в Одессе. Фото © Telegram / Полиция Украины

"После сегодняшних ударов по Одесской области повреждён объект инфраструктуры, сообщают власти региона", — говорится в сообщении.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Днепропетровской области

Ранее Life.ru писал, что в нескольких городах Украины прогремели взрывы. По информации местных СМИ, конкретно в Одессе было два хлопка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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