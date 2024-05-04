В Одессе повреждён объект инфраструктуры
В Одессе после взрывов сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале пишет полиция Украины.
Последствия взрывов в Одессе. Фото © Telegram / Полиция Украины
"После сегодняшних ударов по Одесской области повреждён объект инфраструктуры, сообщают власти региона", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в нескольких городах Украины прогремели взрывы. По информации местных СМИ, конкретно в Одессе было два хлопка.
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