Число жертв наводнения в Бразилии превысило полсотни CNN Brasil: Число погибших от наводнения в Бразилии выросло до 56 4 мая, 16:05 Мощное наводнение в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Видео © X / Top_Disaster

В Бразилии число погибших в результате наводнения на юге страны увеличилось до 56, при этом 67 человек значатся как пропавшие без вести. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул.

В ведомстве подчеркнули, что стихия затронула 281 муниципалитет. Последствия непогоды уже превзошли прошлогодние показатели по числу разрушений и количеству жертв, отметили чиновники.

Напомним, в начале мая в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло мощное наводнение, которое вызвали проливные дожди. Изначально сообщалось о гибели по меньшей мере 29 человек, а количество пропавших без вести оценивалось в 60. Число городов, пострадавших от разгула стихии, уже превысило 150.

Авторы Татьяна Миссуми