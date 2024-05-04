Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 17:12

Лейбориста Садика Хана в рекордный третий раз выбрали мэром Лондона

Садик Хан. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant

Садик Хан. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant

Представителя оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Садика Хана избрали мэром Лондона на третий срок. Впервые в истории на эту должность выбирают одного и того же человека столько раз.

Политик получил 43,7% голосов избирателей, что составляет 1 088 225 голосов. Сьюзен Холл, представительница правящей Консервативной партии, собрала 32,6% избирателей в Лондоне (811 518 голосов).

Должность мэра Лондона появилась в 2000 году. До 2008-го пост занимал Кен Ливингстон, а с 2008 по 2016 год — Борис Джонсон.

Стало известно об отчаянных планах Британии из-за России
Стало известно об отчаянных планах Британии из-за России

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе этих выборов на избирательном участке произошёл весьма курьёзный случай. Там сотрудники не допустили экс-премьер-министра Бориса Джонсона к участию в голосовании. Это произошло, потому что политик забыл документ, удостоверяющий личность.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров