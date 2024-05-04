Лейбориста Садика Хана в рекордный третий раз выбрали мэром Лондона
Садик Хан. Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant
Представителя оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Садика Хана избрали мэром Лондона на третий срок. Впервые в истории на эту должность выбирают одного и того же человека столько раз.
Политик получил 43,7% голосов избирателей, что составляет 1 088 225 голосов. Сьюзен Холл, представительница правящей Консервативной партии, собрала 32,6% избирателей в Лондоне (811 518 голосов).
Должность мэра Лондона появилась в 2000 году. До 2008-го пост занимал Кен Ливингстон, а с 2008 по 2016 год — Борис Джонсон.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе этих выборов на избирательном участке произошёл весьма курьёзный случай. Там сотрудники не допустили экс-премьер-министра Бориса Джонсона к участию в голосовании. Это произошло, потому что политик забыл документ, удостоверяющий личность.