ВС России поздравили с наступающим Днём Победы фронтовика из Горловки

Военнослужащие выразили фронтовику благодарность за совершённый подвиг и самоотверженность, проявленную в борьбе с фашистскими захватчиками, а также пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой, вручили цветы и памятные подарки. В беседе с ними ветеран войны поделился своими воспоминаниями о фронтовых и трудовых годах, а также поблагодарил за поздравления и оказанное внимание.