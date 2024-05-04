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4 мая, 18:15

ВС России поздравили с наступающим Днём Победы фронтовика из Горловки

ВС РФ поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке фронтовика. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВС РФ поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке фронтовика. Обложка © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие ВС России поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Минобороны.

ВС РФ поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке фронтовика. Видео © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие выразили фронтовику благодарность за совершённый подвиг и самоотверженность, проявленную в борьбе с фашистскими захватчиками, а также пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой, вручили цветы и памятные подарки. В беседе с ними ветеран войны поделился своими воспоминаниями о фронтовых и трудовых годах, а также поблагодарил за поздравления и оказанное внимание.

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Ранее в День защитника Отечества военный оркестр оригинально поздравил 103-летнего ветерана. Он исполнил марш "Прощание славянки" под окнами Зои Григорьевны Логачёвой — одной из старейших жительниц Егорьевска. Её внук рассказал, что его бабушка невероятно обрадовалась такому музыкальному подарку.

Евгения Мосс
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