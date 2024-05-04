ВС России поздравили с наступающим Днём Победы фронтовика из Горловки
ВС РФ поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке фронтовика. Обложка © Telegram / Минобороны России
Военнослужащие ВС России поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Минобороны.
ВС РФ поздравили с Днём Победы проживающего в Горловке фронтовика. Видео © Telegram / Минобороны России
Военнослужащие выразили фронтовику благодарность за совершённый подвиг и самоотверженность, проявленную в борьбе с фашистскими захватчиками, а также пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой, вручили цветы и памятные подарки. В беседе с ними ветеран войны поделился своими воспоминаниями о фронтовых и трудовых годах, а также поблагодарил за поздравления и оказанное внимание.
Ранее в День защитника Отечества военный оркестр оригинально поздравил 103-летнего ветерана. Он исполнил марш "Прощание славянки" под окнами Зои Григорьевны Логачёвой — одной из старейших жительниц Егорьевска. Её внук рассказал, что его бабушка невероятно обрадовалась такому музыкальному подарку.