В День защитника Отечества военный оркестр оригинально поздравил 103-летнего ветерана
В Егорьевске оркестр поздравил ветерана ВОВ, родившегося в День защитника Отечества
103-летняя Зоя Григорьевна Логачёва с семьёй. Обложка © t.me / SHOT
23 февраля свой день рождения отмечает одна из старейших жительниц Егорьевска — ветеран Великой Отечественной войны Зоя Григорьевна Логачёва. Поздравить женщину приехал военный оркестр, который исполнил марш "Прощание славянки" под её окнами. Внук ветерана рассказал SHOT, что его бабушка невероятно обрадовалась такому музыкальному поздравлению.
Военный оркестр поздравил ветерана с днём рождения маршем "Прощание славянки". Видео © t.me / SHOT
Зоя Логачёва родилась в 1921 году. В 1943-м отправилась на войну связисткой. У ветерана есть орден Отечественной войны второй степени и юбилейные медали, посвящённые Великой Победе. После неё женщина вышла замуж и переехала с семьёй в Егорьевск, где больше 50 лет работала на хлебокомбинате. За долгую жизнь Зоя Григорьевна воспитала двоих детей, вырастила трёх внуков и семерых правнуков. А сейчас нянчится с праправнуком.
Сегодня, 23 февраля, в России традиционно отмечается главный праздник всех мужчин — День защитника Отечества. Как отмечал российский лидер Владимир Путин на встрече с военнослужащими Воздушно-космических сил, этот день уже давно стал народным праздником. Также ко всем мужчинам нашей страны прямо с передовой обратились участники спецоперации. Военные поздравили ветеранов ВОВ и работников тыла.