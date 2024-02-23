В День защитника Отечества военный оркестр оригинально поздравил 103-летнего ветерана

23 февраля свой день рождения отмечает одна из старейших жительниц Егорьевска — ветеран Великой Отечественной войны Зоя Григорьевна Логачёва. Поздравить женщину приехал военный оркестр, который исполнил марш "Прощание славянки" под её окнами. Внук ветерана рассказал SHOT, что его бабушка невероятно обрадовалась такому музыкальному поздравлению.

Военный оркестр поздравил ветерана с днём рождения маршем "Прощание славянки". Видео © t.me / SHOT

Зоя Логачёва родилась в 1921 году. В 1943-м отправилась на войну связисткой. У ветерана есть орден Отечественной войны второй степени и юбилейные медали, посвящённые Великой Победе. После неё женщина вышла замуж и переехала с семьёй в Егорьевск, где больше 50 лет работала на хлебокомбинате. За долгую жизнь Зоя Григорьевна воспитала двоих детей, вырастила трёх внуков и семерых правнуков. А сейчас нянчится с праправнуком.