Старовойт: Средства РЭБ за сутки уничтожили 9 украинских БПЛА в Курской области

ВСУ за сутки обстреляли около 12 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал.

"В течение дня обстреляны пункт пропуска Тёткино и посёлок Новый Путь Глушковского района, сёла Локоть и Козино Рыльского района, пункт пропуска Суджа, сёла Плехово, Гуево, Горналь и хутор Олешня Суджанского района. В Гуеве одно домовладение пострадало от осколков. В Козине после взрыва повреждения в двух домовладениях, нарушено газоснабжение. Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Он добавил, что удары БПЛА также фиксировались недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Там, по словам губернатора, предотвратить повторные атаки помогли средства радиоэлектронной борьбы. Старовойт отметил, что только девять беспилотников сбили стрелковым оружием вблизи хутора Олешня Суджанского района, ещё несколько беспилотников в регионе ликвидировали средства РЭБ.