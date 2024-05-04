Посол Нидерландов завершил свою миссию в России

Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух завершил свою миссию в России. Он возглавлял диппредставительство с 2021 года. Об этом сообщили в посольстве страны.

День поминовения павших во время Второй мировой войны. Фото © Telegram / Посольство Нидерландов в Москве

Там отметили, что 4 мая в Нидерландах — особый день. По традиции в государстве отмечается День поминовения погибших во время Второй мировой войны, а также во время других военных конфликтов и миротворческих операций.

"Участие в торжественной церемонии завершило деятельность господина Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в России", — рассказали там.