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4 мая, 18:50

Посол Нидерландов завершил свою миссию в России

Посольство Нидерландов в РФ объявило о завершении дипломатической миссии Плуха

Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух завершил свою миссию в России. Он возглавлял диппредставительство с 2021 года. Об этом сообщили в посольстве страны.

День поминовения павших во время Второй мировой войны. Фото © Telegram / Посольство Нидерландов в Москве

День поминовения павших во время Второй мировой войны. Фото © Telegram / Посольство Нидерландов в Москве

Там отметили, что 4 мая в Нидерландах — особый день. По традиции в государстве отмечается День поминовения погибших во время Второй мировой войны, а также во время других военных конфликтов и миротворческих операций.

"Участие в торжественной церемонии завершило деятельность господина Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в России", — рассказали там.

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Ранее Life.ru сообщал, что посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершил свою дипломатическую миссию. Сейчас пост занимает Симона Гальперин. В 1976 году она ребёнком переехала в Израиль из СССР.

Александра Мышляева
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