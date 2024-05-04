Три человека пострадали в КБР при взрыве на АЗС, один из них в реанимации
Три человека пострадали в КБР после взрыва на АЗС, один из них в реанимации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Кабардино-Балкарии три человека попали в больницу в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе. Об этом происшествии сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
"Сегодня днём в селении Урвань на газозаправочной станции произошёл хлопок в автомобиле ВАЗ-2109. В результате три человека, которые находились в машине, доставлены в больницу для осмотра", — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле. В Минздраве региона сообщили, что всех троих доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Двое пострадавших получили лёгкие травмы, один в тяжёлом состоянии находится в реанимации, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
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