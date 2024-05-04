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4 мая, 19:39

Взяли поблизости: Устроивший стрельбу на Коровинском шоссе в Москве задержан

SHOT: Устроивший стрельбу на Коровинском шоссе в Москве задержан

Мужчина, устроивший стрельбу после конфликта на Коровинском шоссе, задержан. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Обстановка на месте стрельбы на Коровинском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Стрелку не удалось уйти далеко: "приняли" его в одном из дворов поблизости от места происшествия. Сейчас мужчину везут в отделение, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Напомним, всё началось с конфликта между тремя мужчинами. Один из них открыл огонь, предположительно, из пистолета. Двух раненых увезла скорая.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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