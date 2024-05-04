Взяли поблизости: Устроивший стрельбу на Коровинском шоссе в Москве задержан
SHOT: Устроивший стрельбу на Коровинском шоссе в Москве задержан
Мужчина, устроивший стрельбу после конфликта на Коровинском шоссе, задержан. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Обстановка на месте стрельбы на Коровинском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Стрелку не удалось уйти далеко: "приняли" его в одном из дворов поблизости от места происшествия. Сейчас мужчину везут в отделение, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Напомним, всё началось с конфликта между тремя мужчинами. Один из них открыл огонь, предположительно, из пистолета. Двух раненых увезла скорая.
Кадр из видео Telegram / SHOT