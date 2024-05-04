Взяли поблизости: Устроивший стрельбу на Коровинском шоссе в Москве задержан

Мужчина, устроивший стрельбу после конфликта на Коровинском шоссе, задержан. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Обстановка на месте стрельбы на Коровинском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Стрелку не удалось уйти далеко: "приняли" его в одном из дворов поблизости от места происшествия. Сейчас мужчину везут в отделение, чтобы установить все обстоятельства случившегося.