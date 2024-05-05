США выдвинули Эр-Рияду условие для заключения оборонного соглашения

Соединённые Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, если королевство нормализует отношения с Израилем. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Financial Times.

По словам чиновника, эти два вопроса являются частью "комплексного видения" установления мира на Ближнем Востоке и не могут быть разделены. Американский лидер Джо Байден должен публично огласить путь к обеспечению безопасности Израиля и более мирному региону в ближайшие месяцы.