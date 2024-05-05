США выдвинули Эр-Рияду условие для заключения оборонного соглашения
США подпишут оборонный договор с Эр-Риядом при нормализации отношений с Израилем
Соединённые Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, если королевство нормализует отношения с Израилем. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Financial Times.
По словам чиновника, эти два вопроса являются частью "комплексного видения" установления мира на Ближнем Востоке и не могут быть разделены. Американский лидер Джо Байден должен публично огласить путь к обеспечению безопасности Израиля и более мирному региону в ближайшие месяцы.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро анонсировал разрыв отношений с Израилем. Всему причиной стал геноцид, устроенный в секторе Газа.
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