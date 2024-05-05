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5 мая, 04:03

В США пришлось эвакуировать синагоги из-за лжеминирований

NYP: в Нью-Йорке эвакуировали синагоги из-за сообщений о минировании

В Нью-Йорке в субботу, 4 мая, пришлось эвакуировать синагоги из-за ложных попыток минирования. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники в полиции.

"По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва", — информировало издание.

По словам правоохранителей, все угрозы оказались ложными. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что городские власти следят за ситуацией.

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А в Варшаве неизвестные бросили в синагогу коктейль Молотова. Здание не получило существенных повреждений. Нападение уже осудили президент Польши Анджей Дуда и Посольство США.

Обложка ©

Unsplash / Diana Polekhina

Лариса Сафронова
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