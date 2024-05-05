В США пришлось эвакуировать синагоги из-за лжеминирований

В Нью-Йорке в субботу, 4 мая, пришлось эвакуировать синагоги из-за ложных попыток минирования. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники в полиции.

"По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва", — информировало издание.

По словам правоохранителей, все угрозы оказались ложными. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что городские власти следят за ситуацией.