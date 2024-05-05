"Торонто" с Самсоновым проиграл "Бостону" и вылетел из плей-офф НХЛ
Илья Самсонов. Обложка © X / Toronto Maple Leafs
"Бостон Брюинз" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в седьмом матче первой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе хозяев льда отметились Хампус Линдхольм (51-я минута) и Давид Пастрняк (62). Единственный гол гостей — на счету Вильяма Нюландера (50).
Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 29 из 31 броска и был признан третьей звездой матча. Защитник команды Илья Любушкин заблокировал один бросок и провёл десять силовых приёмов.
Во втором раунде "Бостон" встретится с "Флоридой Пантерз". В первом раунде "пантеры" в пяти играх обыграли "Тампу-Бэй" с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.