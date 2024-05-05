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5 мая, 05:08

Канело победил Мунгию и в четвёртый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес. Обложка © X / Canelo Alvarez

Сауль Альварес. Обложка © X / Canelo Alvarez

Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над соотечественником Хайме Мунгией в бою за абсолютное чемпионство во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок прошёл в Лас-Вегасе, штат Невада, США, и продлился все 12 раундов.

Судьи единогласно отдали победу Альваресу (117–110, 116–111, 115–112), который в четвёртый раз защитил титул.

Теперь в активе 33-летнего Канело 61 победа (39 — нокаутом), два поражения и две ничьи. 27-летний Мунгия потерпел первое поражение в карьере при 43 победах (34 — нокаутом).

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В последнем бою Альварес победил американца Джермелла Чарло, их бой состоялся 1 октября 2023 года в Лас-Вегасе.

Артур Лапсаков
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