Батальоны ВСУ развязали тяжёлый бой между собой в Константиновке
Подполье: Подразделения ВСУ вступили в бой между собой в Константиновке
Украинские военные. Обложка © Getty Images / Chris McGrath
Подразделения войск киевского режима вступили в бой между собой в подконтрольной им Константиновке, что в Донецкой Народной Республике. Об этом пишут представители пророссийского подполья в Краматорском районе ДНР.
"ВСУ из района бетонки бьют тяжёлым по окраинам самой же Константиновки. Предварительно, начались междоусобные стычки. Удивляться тут нечему. Мы неоднократно фиксировали аналогичные факты. Нам более интересна массовость и интенсивность", — пишет один из анонимных подпольщиков в телеграм-канале "Треугольник", на который подписано более 300 тысяч человек.
Это подтвердил его коллега из Славянска. По его словам, националисты "рубятся" между собой. На бой между подразделениями ВСК указал и координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Он пообещал предоставить дополнительные сведения позже.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что военные РФ успешно атакуют по всей линии фронта, добившись существенного тактического перевеса в расстановке сил. Самыми сложными направлениями для украинских военных он назвал Покровское и Кураховское.