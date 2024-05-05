Подразделения войск киевского режима вступили в бой между собой в подконтрольной им Константиновке, что в Донецкой Народной Республике. Об этом пишут представители пророссийского подполья в Краматорском районе ДНР.

"ВСУ из района бетонки бьют тяжёлым по окраинам самой же Константиновки. Предварительно, начались междоусобные стычки. Удивляться тут нечему. Мы неоднократно фиксировали аналогичные факты. Нам более интересна массовость и интенсивность", — пишет один из анонимных подпольщиков в телеграм-канале "Треугольник", на который подписано более 300 тысяч человек.

Это подтвердил его коллега из Славянска. По его словам, националисты "рубятся" между собой. На бой между подразделениями ВСК указал и координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Он пообещал предоставить дополнительные сведения позже.