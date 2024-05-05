ВСУ ужесточили атаки дронов на Херсонскую область

Вооружённые силы Украины начали с особым усердием атаковать населённые пункты в Херсонской области, применяя беспилотники. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сенатора от региона Игоря Кастюкевича.

По словам парламентария, от ударов украинской армии теперь страдает не только Каховка и Новая Каховка но и Горностаевский, Великолепетихский, Алёшкинский и Голопристанский районы.

"Несмотря на это, справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — заметил он.