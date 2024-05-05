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Регион
5 мая, 06:17

ВСУ ужесточили атаки дронов на Херсонскую область

Сенатор Кастюкевич: Украина активизировала атаки БПЛА по Херсонской области

Вооружённые силы Украины начали с особым усердием атаковать населённые пункты в Херсонской области, применяя беспилотники. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сенатора от региона Игоря Кастюкевича.

По словам парламентария, от ударов украинской армии теперь страдает не только Каховка и Новая Каховка но и Горностаевский, Великолепетихский, Алёшкинский и Голопристанский районы.

"Несмотря на это, справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — заметил он.

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Ранее украинская атака беспилотником вызвала блэкаут в посёлке Курской области. Населённый пункт Поныри полностью обесточило, поскольку Вооружённым силам Украины удалось нанести существенные повреждения линиям электропередачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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