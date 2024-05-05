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5 мая, 07:04

В Германии разочарованы итогом удара по чувствительному месту России

Die Welt: Рост авиаперевозок в РФ говорит о провале санкционной политики Запада

Запад рассчитывал посредством санкций ударить по сфере российских авиаперевозок, но получил неожиданный результат: вместо того чтобы сократиться, отрасль выросла, что видно по увеличившемуся за 2023 год числу рейсов в РФ. Об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt.

"Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать", констатирует автор текста.

В статье указали на то, что в 2022 году многие российские самолёты действительно простаивали, не поднимаясь в небо, но ситуация начала меняться в 2023 году, когда количество рейсов возросло приблизительно на 20 тысяч, составив около 1,28 миллиона в сумме. При этом Запад ввёл санкции против авиации России в качестве одной из первых мер после объявления о начале спецоперации. Предполагалось, что они станут ударом по уязвимому месту России, ведь во многие регионы страны можно попасть только на борту самолёта, а парк российских воздушных судов в значительной степени представлен моделями Airbus (Европа) и Boeing (США).

"Надежда была на то, что Россия, будучи отрезанной от западных авиационных технологий, будет серьёзно ослаблена. Этот план провалился", подытожили в немецкой газете.

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Ситуация становится даже ироничнее, если вспомнить, что США своими действиями навредили собственным авиаперевозкам. Ранее Life.ru рассказывал о заявлении представителей компании Boeing, которые пожаловались на трудности при сборке собственных авиасудов из-за введённых против Российской Федерации санкций. К примеру, теперь одному из крупнейших в мире производителей самолётов недостаточно теплообменников для изготовления систем кондиционирования: их делали на совместном с Россией предприятии, которое закрыли в марте 2022 года и перенесли на Запад.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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