Кириенко осмотрел Дворец культуры и школу в Свердловске ЛНР после ремонта 5 мая, 08:50 Глава ЛНР Леонид Пасечник показал первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко школу и ДК в Свердловске. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

В новых регионах продолжается восстановление социальных учреждений. Так, новые возможности для учёбы получили школьники из Свердловска в ЛНР. Им отремонтировали и модернизировали Дворец культуры и школу № 6. Глава республики Леонид Пасечник показал объекты первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник показал первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко школу и ДК в Свердловске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник показал первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко школу и ДК в Свердловске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

В строительных работах участвовали специалисты из разных российских регионов. Теперь в городе Свердловске есть свой Молодёжный досуговый центр, созданный благодаря поддержке Красноярского края, а школьный спортзал помогали ремонтировать и оснащать инвентарём власти Республики Тыва. Кириенко похвалил и библиотеку, которая теперь пополнилась как классическими произведениями, так и новыми учебниками.

Глава ЛНР Леонид Пасечник показал первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко школу и ДК в Свердловске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

"Также убедились, насколько востребована обновлённая библиотека Дома культуры и особенно новая литература, поставленная благодаря Президентскому фонду культурных инициатив", — отметил Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник показал первому замруководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко школу и ДК в Свердловске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Кроме того, в школе появился класс информатики с современными компьютерами, а ученики признались, что многие хотят пойти работать в IT-сферу — и новое оборудование поможет делать шаги в профессии. Однако на этом строительные работы не закончены. Пасечник пояснил, что предстоит отремонтировать в школе пищеблок и организовать большую спортплощадку во дворе.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения Российской Федерации направит финансирование в размере более 1,5 млрд рублей в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области для оснащения 200 школ и более 7,8 тысячи мест дополнительного образования детей.

Авторы Татьяна Миссуми