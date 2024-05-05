Футболист Глушков шокирован низкими зарплатами и преступностью в Европе Футболист Никита Глушков рассказал о мизерных зарплатах в клубах Словакии 5 мая, 09:10 Никита Глушков. Обложка © VK / Первая Лига ФНЛ Сезон 2023/2024

В европейских городах страшно выходить на улицу поздно вечером, потому что нет никакой безопасности и жители жалуются на разгул преступности. Об этом рассказал российский футболист Никита Глушков в беседе с порталом Metaratings, вспоминая свой опыт игры в Словакии.

"В словацком городе Требишове было население около 30 тысяч, и треть — цыгане. По вечерам было опасно гулять — вдруг кто-то из-за угла выпрыгнет. Пару раз бывало, что они выходили посмотреть", — пояснил спортсмен.

Он также признался, что в Европе невысокие зарплаты у профессиональных футболистов, при том что клубы обещают одно, а выходит другое. Так, по словам Глушкова, в 2014 году он получал ежемесячно 300 евро, играя в Словакии. Это очень мизерная зарплата, даже в сравнении со Второй лигой в России, подчеркнул полузащитник. Сейчас футболист играет в тольяттинском "Акроне".

Ранее сообщалось, что "Балтика" из Калининграда победила "Ростов" в полуфинале Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча, состоявшаяся в донском городе, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Авторы Татьяна Миссуми