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5 мая, 09:53

В Сочи синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках

В Сочи прогнозируется подъём уровня воды в реках. Обложка © Официальный портал города курорта Сочи

В Сочи прогнозируется подъём уровня воды в реках. Обложка © Официальный портал города курорта Сочи

В Сочи и в Сириусе объявлено штормовое предупреждение с 10:00 до 12:00 и до конца дня 5 мая. Синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках, местами до опасных отметок. В связи с этим на курорте продолжает действовать оповещение о комплексе неблагоприятных погодных явлений.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме", — сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло
Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

Ранее МЧС Кубани сообщало о сильных заморозках в Краснодарском крае. В регионе штормовое предупреждение будет действовать 5 и 6 мая. Кроме того, из-за заморозков повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и других насаждений — рекомендовано предпринять меры по их защите.

Евгения Мосс
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