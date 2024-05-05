В Сочи синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках

В Сочи и в Сириусе объявлено штормовое предупреждение с 10:00 до 12:00 и до конца дня 5 мая. Синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках, местами до опасных отметок. В связи с этим на курорте продолжает действовать оповещение о комплексе неблагоприятных погодных явлений.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме", — сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.