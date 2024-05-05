В Сочи синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках
В Сочи прогнозируется подъём уровня воды в реках. Обложка © Официальный портал города курорта Сочи
В Сочи и в Сириусе объявлено штормовое предупреждение с 10:00 до 12:00 и до конца дня 5 мая. Синоптики прогнозируют подъём уровня воды в реках, местами до опасных отметок. В связи с этим на курорте продолжает действовать оповещение о комплексе неблагоприятных погодных явлений.
"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме", — сообщает пресс-служба администрации города Сочи.
Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.
Ранее МЧС Кубани сообщало о сильных заморозках в Краснодарском крае. В регионе штормовое предупреждение будет действовать 5 и 6 мая. Кроме того, из-за заморозков повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и других насаждений — рекомендовано предпринять меры по их защите.