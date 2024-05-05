Сотрудник колонии погиб в результате подрыва его автомобиля в Бердянске 5 мая, 09:52 В Бердянске убит сотрудник колонии. Обложка © Telegram / Следком

В Бердянске Запорожской области неизвестные заложили бомбу под автомобиль сотрудника исправительной колонии, он погиб на месте в результате произошедшего взрыва. Об этом сообщили в СК РФ.

В Бердянске убит сотрудник колонии. Видео © Telegram / Следком

Преступление было совершено сегодня, 5 мая. Сейчас полиция устанавливает причастных к убийству, с места происшествия уже изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства, назначены экспертизы.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали агента украинской военной разведки, планировавшего совершить ряд терактов на территории России. Мужчину, прибывшего из Литвы, пытались задержать при изъятии взрывчатки из тайника, которую он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе Ленобласти. Но он оказал вооружённое сопротивление и был убит.

Авторы Татьяна Миссуми