ВС РФ за сутки уничтожили 20 украинских БПЛА и две французские авиабомбы
Силами авиации и ПВО российских войск за сутки удалось ликвидировать 20 украинских беспилотников и две французские авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что благодаря российским системам ПВО за неделю было ликвидировано 15 ракет АТАСМS и 17 управляемых авиабомб Hammer. Кроме того, вражеская армия лишилась шести снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также сотни дронов ВСУ.
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