ВС РФ за сутки уничтожили 20 украинских БПЛА и две французские авиабомбы

Силами авиации и ПВО российских войск за сутки удалось ликвидировать 20 украинских беспилотников и две французские авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", — говорится в сообщении ведомства.