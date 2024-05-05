11-летняя девочка впала в кому после падения со скалодрома в краснодарской школе

11-летняя девочка сорвалась со скалодрома в школе № 103 в Краснодаре и впала в кому. О несчастном случае сообщает 93.RU.

Всё случилось перед уроком по альпинизму. Пока педагог отошёл помочь другому ученику, дети решили начать самостоятельно покорять препятствия. В итоге школьница сорвалась с двухметровой высоты, ей в голову отлетел страховочный карабин. Сейчас девочка находится в больнице, её прооперировали.