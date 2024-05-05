Лукашенко в Пасху воззвал к миру и единству братских славянских народов

Мир на Украине будет достигнут, а между белорусским, российским и украинским народами вновь восстановится единство. Убеждённость в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко посетил на Пасху Свято-Ильинскую церковь в Орше. Фото © Сайт президента Республики Беларусь

"Я абсолютно убеждён, что нашими молитвами мы вернёмся к тем временам, когда наши народы будут вместе. Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. И мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники", — поделился Лукашенко, посещая на Пасху Свято-Ильинский храм в Орше.

Александр Лукашенко посетил на Пасху Свято-Ильинскую церковь в Орше. Фото © Сайт президента Республики Беларусь

Белорусский президент добавил, что Свято-Ильинская церковь была возведена ещё в древние времена, а сооружений, подобных ей, в стране очень мало. И, по его словам, с тех самых пор храм и река Днепр объединяли три славянских народа: русских, украинцев и белорусов.