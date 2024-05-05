Лукашенко в Пасху воззвал к миру и единству братских славянских народов
Лукашенко заявил, что рассчитывает на достижение мира на Украине
Александр Лукашенко посетил на Пасху Свято-Ильинскую церковь в Орше. Обложка © Сайт президента Республики Беларусь
Мир на Украине будет достигнут, а между белорусским, российским и украинским народами вновь восстановится единство. Убеждённость в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко посетил на Пасху Свято-Ильинскую церковь в Орше. Фото © Сайт президента Республики Беларусь
"Я абсолютно убеждён, что нашими молитвами мы вернёмся к тем временам, когда наши народы будут вместе. Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. И мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники", — поделился Лукашенко, посещая на Пасху Свято-Ильинский храм в Орше.
Александр Лукашенко посетил на Пасху Свято-Ильинскую церковь в Орше. Фото © Сайт президента Республики Беларусь
Белорусский президент добавил, что Свято-Ильинская церковь была возведена ещё в древние времена, а сооружений, подобных ей, в стране очень мало. И, по его словам, с тех самых пор храм и река Днепр объединяли три славянских народа: русских, украинцев и белорусов.
Сегодня утром и президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных россиян и всех остальных граждан нашей страны с праздником Пасхи, подчеркнув, что этот день объединяет миллионы людей по всей России. Он также напомнил об огромном труде, который РПЦ и другие христианские конфессии вложили в то, чтобы сохранить неповторимое богатое историческое, культурное и духовное наследие.