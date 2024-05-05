Пасечник и Кириенко вручили трудовые награды региональным чиновникам в ЛНР
Леонид Пасечник и Сергей Кириенко наградили главу Минфина ЛНР Евгения Мануйлова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручил награды региональным чиновникам, которые отличились успехами в труде и добросовестной работой. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
"Вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручил нашим землякам награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", — написал Пасечник.
Руководитель АГ ЛНР Алексей Самойлов был награждён почётной грамотой и благодарностью президента России. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
В первую очередь был награждён глава республиканского Минфина Евгений Мануйлов. Его удостоили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Первый замруководителя АГ ЛНР Наталья Шкода награждена почётной грамотой и благодарностью президента России. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
Кроме того, почётной грамоты и благодарности президента России Владимира Путина удостоились глава администрации руководителя ЛНР Алексей Самойлов и его первый заместитель Наталья Шкода. А зампред правительства республики Светлана Малахова представлена к почётному званию "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации". Пасечник отметил, что все, кто получил награды, — настоящие профессионалы, которым можно доверить решение любого вопроса, а ещё — истинные патриоты Луганщины и России.
Зампред правительства республики Светлана Малахова представлена к почётному званию "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации". Фото © Telegram / Леонид Пасечник
Ранее Пасечник и Кириенко посетили отремонтированные в Свердловске ЛНР школу № 6 и Дворец культуры. К работе были привлечены специалисты по строительству из разных субъектов России. Теперь у свердловчан появился собственный Молодёжный досуговый центр, который был создан при поддержке Красноярского края, а с оснащением школьного спортзала и приобретением инвентаря помогла Республика Тыва.