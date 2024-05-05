Чехия официально отозвала из России посла Витезслава Пивоньку

Чехия официально отозвала посла республики в России Витезслава Пивоньку, несмотря на то что в Прагу он вернулся ещё в конце 2022 г. Об этом сообщили в информагентстве CTK со ссылкой на чешский МИД.

Министр иностранных дел государства Ян Липавский выразил благодарность за исполнение обязанностей на посту. После отъезда посла в Прагу обязанности исполнял поверенный в делах Ян Ондржейка. Теперь Чехия планирует отправить в Москву нового диппредставителя. Ожидается, что пост займёт министр обороны республики Даниэл Коштовал.