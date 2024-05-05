Чехия официально отозвала из России посла Витезслава Пивоньку
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Чехия официально отозвала посла республики в России Витезслава Пивоньку, несмотря на то что в Прагу он вернулся ещё в конце 2022 г. Об этом сообщили в информагентстве CTK со ссылкой на чешский МИД.
Министр иностранных дел государства Ян Липавский выразил благодарность за исполнение обязанностей на посту. После отъезда посла в Прагу обязанности исполнял поверенный в делах Ян Ондржейка. Теперь Чехия планирует отправить в Москву нового диппредставителя. Ожидается, что пост займёт министр обороны республики Даниэл Коштовал.
Ранее Life.ru сообщал, что посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух завершил свою миссию в России. Он возглавлял диппредставительство с 2021 года.