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5 мая, 12:23

Чехия официально отозвала из России посла Витезслава Пивоньку

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька. Обложка © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Чехия официально отозвала посла республики в России Витезслава Пивоньку, несмотря на то что в Прагу он вернулся ещё в конце 2022 г. Об этом сообщили в информагентстве CTK со ссылкой на чешский МИД.

Министр иностранных дел государства Ян Липавский выразил благодарность за исполнение обязанностей на посту. После отъезда посла в Прагу обязанности исполнял поверенный в делах Ян Ондржейка. Теперь Чехия планирует отправить в Москву нового диппредставителя. Ожидается, что пост займёт министр обороны республики Даниэл Коштовал.

Посол Израиля в России завершил свою миссию и ушёл на пенсию
Посол Израиля в России завершил свою миссию и ушёл на пенсию

Ранее Life.ru сообщал, что посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух завершил свою миссию в России. Он возглавлял диппредставительство с 2021 года.

Александра Мышляева
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