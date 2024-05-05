Кириенко передал икону Святой Троицы собору Александровска в ЛНР

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко передал религиозной общине Свято-Вознесенского собора в городе Александровске в ЛНР икону Святой Троицы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Вместе с Сергеем Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Первый заместитель руководителя Администрации Президента передал в дар приходу икону Святой Троицы. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках проекта "Православные рубежи России" икона преодолела путь в десятки тысяч километров", — сказано в его посте.

Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Глава региона добавил, что путь иконы начался у стен Кремля в Москве — и с тех пор она успела побывать на севере России, в Предуралье и на Дальнем Востоке. По его словам, есть символизм в том, что образ нашёл свой дом в Донбассе, народ которого продемонстрировал исключительные мужество и готовность сражаться за веру и Отчизну.

Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Пасечник также рассказал, что они вместе с Кириенко оценили ход строительства воскресной школы и центра молодёжи, которые будут открыты рядом с храмом в июле. Им показали старинные кирпичи, слепленные 230 лет назад во время возведения первой церковно-приходской школы Луганска, которые станут достойным экспонатом для любого российского музея. А ещё глава республики и первый замглавы Администрации Президента РФ совершили визит в Петропавловский кафедральный собор, где подарили приходу образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.