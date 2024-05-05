Кириенко передал икону Святой Троицы собору Александровска в ЛНР
Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе Александровска
Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко передал религиозной общине Свято-Вознесенского собора в городе Александровске в ЛНР икону Святой Троицы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Вместе с Сергеем Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Первый заместитель руководителя Администрации Президента передал в дар приходу икону Святой Троицы. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках проекта "Православные рубежи России" икона преодолела путь в десятки тысяч километров", — сказано в его посте.
Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
Глава региона добавил, что путь иконы начался у стен Кремля в Москве — и с тех пор она успела побывать на севере России, в Предуралье и на Дальнем Востоке. По его словам, есть символизм в том, что образ нашёл свой дом в Донбассе, народ которого продемонстрировал исключительные мужество и готовность сражаться за веру и Отчизну.
Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
Пасечник и Кириенко посетили службу в Свято-Вознесенском соборе города Александровска. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
Пасечник также рассказал, что они вместе с Кириенко оценили ход строительства воскресной школы и центра молодёжи, которые будут открыты рядом с храмом в июле. Им показали старинные кирпичи, слепленные 230 лет назад во время возведения первой церковно-приходской школы Луганска, которые станут достойным экспонатом для любого российского музея. А ещё глава республики и первый замглавы Администрации Президента РФ совершили визит в Петропавловский кафедральный собор, где подарили приходу образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Ранее Леонид Пасечник вместе с Сергеем Кириенко наградили региональных чиновников, отличившихся успехами в трудовой деятельности и добросовестным исполнением рабочих обязанностей. Так, награды получили глава Минфина ЛНР Евгений Мануйлов, начальник администрации главы Луганской Народной Республики Алексей Самойлов вместе со своим первым заместителем Натальей Шкодой и зампредседателя правительства Светлана Малахова.