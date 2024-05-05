"Ничего святого!": Киев обвинили в "пасхальном" убийстве сотрудника колонии в Бердянске
Балицкий обвинил киевских террористов в убийстве сотрудника колонии в Бердянске
Взорванный автомобиль сотрудника ИК в Бердянске. Фото © Телеграм / BalitskyEV
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал терактом убийство сотрудника одной из исправительных колоний (ИК), автомобиль которого подорвали в Бердянске в Пасху. Под машину было заложено самодельное взрывное устройство.
"Сегодня от рук террористов в Бердянске погиб сотрудник ИК. Для киевских террористов нет ничего святого, и их кровавые преступления в святые дни в очередной раз показали их звериную натуру", — написал Балицкий у себя в телеграм-канале.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования родным и близким убитого.
Как уже писал Life.ru, преступление было совершено сегодня, 5 мая. Сейчас полиция устанавливает причастных к убийству, с места происшествия уже изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства, назначены экспертизы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).