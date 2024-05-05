Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 12:40

"Ничего святого!": Киев обвинили в "пасхальном" убийстве сотрудника колонии в Бердянске

Балицкий обвинил киевских террористов в убийстве сотрудника колонии в Бердянске

Взорванный автомобиль сотрудника ИК в Бердянске. Фото © Телеграм / BalitskyEV

Взорванный автомобиль сотрудника ИК в Бердянске. Фото © Телеграм / BalitskyEV

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал терактом убийство сотрудника одной из исправительных колоний (ИК), автомобиль которого подорвали в Бердянске в Пасху. Под машину было заложено самодельное взрывное устройство.

"Сегодня от рук террористов в Бердянске погиб сотрудник ИК. Для киевских террористов нет ничего святого, и их кровавые преступления в святые дни в очередной раз показали их звериную натуру", написал Балицкий у себя в телеграм-канале.

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родным и близким убитого.

Появились новые сведения о прошлом украинского агента, взорвавшего авто офицера СБУ Москве
Появились новые сведения о прошлом украинского агента, взорвавшего авто офицера СБУ Москве

Как уже писал Life.ru, преступление было совершено сегодня, 5 мая. Сейчас полиция устанавливает причастных к убийству, с места происшествия уже изъяты фрагменты самодельного взрывного устройства, назначены экспертизы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров