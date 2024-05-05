"Ничего святого!": Киев обвинили в "пасхальном" убийстве сотрудника колонии в Бердянске

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал терактом убийство сотрудника одной из исправительных колоний (ИК), автомобиль которого подорвали в Бердянске в Пасху. Под машину было заложено самодельное взрывное устройство.

"Сегодня от рук террористов в Бердянске погиб сотрудник ИК. Для киевских террористов нет ничего святого, и их кровавые преступления в святые дни в очередной раз показали их звериную натуру", — написал Балицкий у себя в телеграм-канале.

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родным и близким убитого.