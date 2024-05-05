"Особо не мешает жить": Экономист оценил, может ли Россия выйти из МВФ
Экономист Беляев: В настоящее время МВФ не особенно нужен России
В настоящее время МВФ не особенно нужен России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Международный валютный фонд создавался в период после Второй мировой войны, когда была система, основанная на фиксированных курсах резервных валют по отношению друг к другу. Со временем он превратился в специфическую международную кредитную организацию, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. А говоря о вероятности выхода России из МВФ, он отметил, что такой перспективы сейчас нет, но в настоящее время фонд стране не особенно и нужен.
"МВФ для нас вполне нейтрален, мы просто участвуем как в международной организации. Но мы уже с 2005 года погасили все свои кредиты по отношению к Международному валютному фонду, мы ему ничего не должны. У него, насколько я понимаю, тоже не собираемся брать никаких кредитов. Наша квота — это взнос в Международный валютный фонд — что-то около 6 миллионов special drawing rights, то есть "специальных прав заимствования", — пояснил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, это расчётная единица, которую МВФ применяет для взаимодействия с её членами. И сейчас спешить выходить из неё не нужно. Это специализированная организация ООН, хоть и заправляют там всем Соединённые Штаты, подчеркнул эксперт. Голоса там распределяются в зависимости от финансовой позиции в организации.
"Например, у США там 16% голосов, у Японии — 6%, у Китая — 6%, у нас — всего 2,5%. Но она для нас нейтральная. Есть, конечно, кое-какие финансовые обременения в связи с тем, что мы принимаем там участие, но говорить, что она нам как-то особо мешает жить — вряд ли стоит", — резюмировал Беляев.
Ранее Life.ru писал о том, что МВФ обвинили в финансировании терроризма. Такое резкое заявление сделал исполнительный директор от России в финансовом институте Алексей Можин, говоря про то, что организация одобряет кредиты для киевского режима. Более того, он отметил, что выдаваемые Незалежной займы лишь дают стране возможность гасить старые долги, поэтому прироста средств фонда практически не происходит.