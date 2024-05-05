"Особо не мешает жить": Экономист оценил, может ли Россия выйти из МВФ

Международный валютный фонд создавался в период после Второй мировой войны, когда была система, основанная на фиксированных курсах резервных валют по отношению друг к другу. Со временем он превратился в специфическую международную кредитную организацию, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. А говоря о вероятности выхода России из МВФ, он отметил, что такой перспективы сейчас нет, но в настоящее время фонд стране не особенно и нужен.

"МВФ для нас вполне нейтрален, мы просто участвуем как в международной организации. Но мы уже с 2005 года погасили все свои кредиты по отношению к Международному валютному фонду, мы ему ничего не должны. У него, насколько я понимаю, тоже не собираемся брать никаких кредитов. Наша квота — это взнос в Международный валютный фонд — что-то около 6 миллионов special drawing rights, то есть "специальных прав заимствования", — пояснил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, это расчётная единица, которую МВФ применяет для взаимодействия с её членами. И сейчас спешить выходить из неё не нужно. Это специализированная организация ООН, хоть и заправляют там всем Соединённые Штаты, подчеркнул эксперт. Голоса там распределяются в зависимости от финансовой позиции в организации.

"Например, у США там 16% голосов, у Японии — 6%, у Китая — 6%, у нас — всего 2,5%. Но она для нас нейтральная. Есть, конечно, кое-какие финансовые обременения в связи с тем, что мы принимаем там участие, но говорить, что она нам как-то особо мешает жить — вряд ли стоит", — резюмировал Беляев.