Захарова списала на "передоз" слова Зеленского о Боге с украинским шевроном

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о пасхальном поздравлении Владимира Зеленского, в котором он упомянул, что "у Бога на плече — шеврон с украинским флагом".

"Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз", — заключила дипломат в комментарии телеканалу "Рен-ТВ".