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5 мая, 13:26

Захарова списала на "передоз" слова Зеленского о Боге с украинским шевроном

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о пасхальном поздравлении Владимира Зеленского, в котором он упомянул, что "у Бога на плече — шеврон с украинским флагом".

"Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз", — заключила дипломат в комментарии телеканалу "Рен-ТВ".

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Странное заявление Владимир Зеленский сделал во время своего пасхального поздравления. По его утверждению, Бог, разумеется, является давним фанатом Украины, киевского руководства и его не имеющей аналогов "демократичности". Зеленский поведал, что Всевышний носит на своём плече шеврон с украинским флагом.

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