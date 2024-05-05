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5 мая, 09:21

Зеленский выдал странное изречение об "украинском шевроне на плече у Бога"

Зеленский заявил, что у Бога на плече — шеврон с украинским флагом

Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения © Сайт президента Украины

В своём пасхальном видеообращении Владимир Зеленский поведал народу Украины, что сам Бог якобы является её союзником и даже носит на плече шеврон с украинским флагом. Соответствующее изречение опубликовали на сайте офиса украинского политика.

Зеленский не стал упускать возможность лишний раз напомнить украинцам, что "старый сосед, постоянно набивавшийся в братья", теперь "далёк навеки" от Украины.

"Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", — торжественно изрёк Владимир Зеленский.

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Украинская власть вообще славится своим глубоким познанием и пониманием религии. Настало время вспомнить, по каким причинам "у Бога на плече — шеврон Украины". К примеру, ранее силовики захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке, который принадлежал УПЦ. А летом 2023 года полицейские с автоматами, срезав замки болгаркой, вошли в Киево-Печерскую лавру. Все эти "богоугодные" мероприятия направлены на то, чтобы каноническая УПЦ перестала существовать на Украине, уступив место ПЦУ, которая выгодна украинскому руководству, поскольку она рвёт даже духовную связь с Россией. Предъявление обвинений разного рода для священнослужителей УПЦ стали обыденностью для СБУ, которая обвинила митрополита УПЦ в разжигании межрелигиозной розни. Учитывая все эти "заслуги" перед Богом, в следующем таком обращении Зеленский вполне может объявить себя пророком или мессией, посовещавшись со Всевышним по своим дипломатическим каналам.

Владимир Озеров
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