В своём пасхальном видеообращении Владимир Зеленский поведал народу Украины, что сам Бог якобы является её союзником и даже носит на плече шеврон с украинским флагом. Соответствующее изречение опубликовали на сайте офиса украинского политика.

Зеленский не стал упускать возможность лишний раз напомнить украинцам, что "старый сосед, постоянно набивавшийся в братья", теперь "далёк навеки" от Украины.