Зеленский выдал странное изречение об "украинском шевроне на плече у Бога"
Зеленский заявил, что у Бога на плече — шеврон с украинским флагом
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения © Сайт президента Украины
В своём пасхальном видеообращении Владимир Зеленский поведал народу Украины, что сам Бог якобы является её союзником и даже носит на плече шеврон с украинским флагом. Соответствующее изречение опубликовали на сайте офиса украинского политика.
Зеленский не стал упускать возможность лишний раз напомнить украинцам, что "старый сосед, постоянно набивавшийся в братья", теперь "далёк навеки" от Украины.
"Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", — торжественно изрёк Владимир Зеленский.
Украинская власть вообще славится своим глубоким познанием и пониманием религии. Настало время вспомнить, по каким причинам "у Бога на плече — шеврон Украины". К примеру, ранее силовики захватили храм Покрова Божией Матери в Чечелиевке, который принадлежал УПЦ. А летом 2023 года полицейские с автоматами, срезав замки болгаркой, вошли в Киево-Печерскую лавру. Все эти "богоугодные" мероприятия направлены на то, чтобы каноническая УПЦ перестала существовать на Украине, уступив место ПЦУ, которая выгодна украинскому руководству, поскольку она рвёт даже духовную связь с Россией. Предъявление обвинений разного рода для священнослужителей УПЦ стали обыденностью для СБУ, которая обвинила митрополита УПЦ в разжигании межрелигиозной розни. Учитывая все эти "заслуги" перед Богом, в следующем таком обращении Зеленский вполне может объявить себя пророком или мессией, посовещавшись со Всевышним по своим дипломатическим каналам.