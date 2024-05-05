Мальчик из Башкирии продаёт свои игрушки, чтобы кормить бездомных кошек

Девятилетний Амаль Латыпов из Башкирии очень сострадает бездомным животным. Чтобы помочь голодным кошкам, мальчик решил открыть лавку, в которой продаёт свои игрушки, а на деньги с продаж покупает корм. Об этом сообщает SHOT.

9-летний Амаль продаёт свои игрушки, чтобы на вырученные деньги кормить бездомных животных. Видео © Telegram / SHOT

Амаль проживает в Кушнаренковском районе и учится во втором классе. Игрушки из его личной коллекции может позволить себе любой желающий из-за демократичных цен, которые варьируются от 30 до 50 рублей за штуку. По выходным и на каникулах местные жители встречают юного предпринимателя у ворот его дома за импровизированным прилавком. Мальчик призывает взрослых также помогать и подкармливать бездомных животных.